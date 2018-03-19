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Проблемы территориальной целостности могут быть решены только лишь мирным путем - Кобахидзе
19.03.2018 15:27
Проблемы в связи территориальной целостностью могут быть решены только лишь мирным путем, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на совместном брифинге после встречи с председателем парламента Республики Кипр Димитрисом Силлурисом.
«…Я хотел бы выразить особую благодарность моему коллеге за приезд в Грузию. Я уверен, его визит внесет очень важный вклад в развитие отношений между нашими странами. За эти 25 лет наши отношения развиваются очень позитивно и динамично. У нас очень хорошее политическое, экономическое сотрудничество и культурные связи.
Мы также говорили о проводимых в Грузии реформах, которые важны с точки зрения евроинтеграции. Мы подчеркнули значимость поддержки Кипра на пути евроинтеграции Грузии.
Мы также обсудили ситуацию в оккупированных регионах Грузии, ситуацию с правами человека, обстановку в плане безопасности. У нас имеются общие вызовы, связанные территориальной целостностью, и для нас очень важна поддержка для того, чтобы решить наши общие проблемы совместными усилиями. Разумеется, эти проблемы могут быть решены только лишь мирным путем, у которого нет альтернативы», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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