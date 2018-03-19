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Тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили будет передано грузинской стороне завтра - СМИ
19.03.2018 21:54
Тело убитого в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили будет передано грузинской стороне завтра, 20-го марта. Об этом сообщает Front News International со ссылкой на пресс-секретаря лидера цхинвальских сепаратистов Дину Гассиеву.
Напомним, что Арчил Татунашвили был задержан в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии вместе с еще двумя гражданами - Леваном Куташвили и Иосебом Павлиашвили, 22 февраля.
23 февраля цхинвальский режим сообщил, что 35-летний Арчил Татунашвили скончался в результате сердечного приступа после падения с лестницы. По имеющейся у грузинской стороне информации, Татунашвили был жестоко избит несколькими осетинами в погонах за отказ сотрудничать с ними.
Несмотря на требования грузинской стороны, представителей международных организаций и западных государств, Москва и Цхинвали до сих пор не выдали его тело грузинской стороне под мотивом необходимости проведения медэкспертизы.
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