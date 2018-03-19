Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тело убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили будет передано грузинской стороне завтра - СМИ


19.03.2018   21:54
Тело убитого в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили будет передано грузинской стороне завтра, 20-го марта. Об этом сообщает Front News International со ссылкой на пресс-секретаря лидера цхинвальских сепаратистов Дину Гассиеву.

Напомним, что Арчил Татунашвили был задержан в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии вместе с еще двумя гражданами - Леваном Куташвили и Иосебом Павлиашвили, 22 февраля.

23 февраля цхинвальский режим сообщил, что 35-летний Арчил Татунашвили скончался в результате сердечного приступа после падения с лестницы. По имеющейся у грузинской стороне информации, Татунашвили был жестоко избит несколькими осетинами в погонах за отказ сотрудничать с ними.

Несмотря на требования грузинской стороны, представителей международных организаций и западных государств, Москва и Цхинвали до сих пор не выдали его тело грузинской стороне под мотивом необходимости проведения медэкспертизы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна