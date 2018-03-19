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Цихелашвили не может подтвердить информацию, что Цхинвали завтра выдаст тело покойного Татунашвили
19.03.2018 23:35
Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили не может подтвердить распространившуюся информацию, согласно которой, де-факто власти оккупированной т.н. т.н. Южной Осетии завтра передадут грузинской стороне тело покойного Арчила Татунашвили.
Как заявила госминистр в эфире программы «360 градусов» на «Палитраньюс», власти Грузии активно работают над данным вопросом, чтобы процессы завершились в кратчайшие сроки.
«Наша работа идет к тому, чтобы это произошло как можно скорее. Я действительно не могу уточнить, о завтрашнем дне ли речь или о каком-либо другом, но, естественно, работа идет к тому, чтобы тело было передано как можно скорее», - отметила Кетеван Цихелашвили.
Как сообщает Front News International со ссылкой на пресс-секретаря лидера цхинвальских сепаратистов Дину Гассиеву, тело Арчила Татунашвили может быть передано семье завтра.
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