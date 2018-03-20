Из-за авиаудара российских ВВС в Восточной Гуте погибли 15 детей - наблюдатели

20.03.2018 11:44 В результате обстрела с воздуха одной из школ в анклаве Восточная Гута погибли по меньшей мере 15 детей и двое женщин, десятки получили ранения. Об этом сообщает DW со ссылкой на наблюдателей.



Наблюдатели говорят, что бомбы вероятно летели с российских самолетов.



"Следствием бомбардировок контролируемого сирийской оппозицией анклава Восточная Гута стала гибель около двух десятков гражданских. В результате атаки с воздуха вечером в понедельник, 19 марта, разрушения получила одна из школ в городе Ирбин, который принадлежит к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека. Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских, говорят в Центре", - говорится в сообщении



Отмечается, что погибшие и потерпевшие скрывались в подвале школы.



На данный момент продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может вырасти.



По данным наблюдателей, вероятнее всего, ракетно-бомбовые удары наносили российские военно-воздушные силы, которые поддерживают сирийского правителя Башара Асада. По крайней мере, на это указывают задействованные во время операции самолеты и примененное вооружение. Наблюдатели ссылаются на данные собственной сети информаторов. Независимых подтверждений этих данных пока что нет.



В целом жертвами обстрела анклава Восточная Гута, где со средины февраля этого года продолжается наступление войск Асада и их союзников, стали уже почти 1,5 тысячи гражданских, среди них почти 300 детей.



Правозащитники заявляют о катастрофической гуманитарной ситуации в регионе - там не хватает пищи, питьевой воды, медикаментов и других медицинских средств, а также электроэнергии.



На сегодня сирийские правительственные войска контролируют большинство территории анклава. Главной группировкой среди тех, кто оказывает сопротивление войскам Асада, является исламистское "Джебхат ан-Нусра".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

