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Европарламент примет резолюцию по оккупированным территориям Грузии


20.03.2018   14:58
К 10-й годовщине российско-грузинской войны августа 2008 года Европарламент намерен принять резолюцию об оккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом заявила посол Грузии в ЕС Натали Сабанадзе. По словам депутата, документ будет посвящен самому конфликту, а также его последствиям.

В настоящее время политические группы Европарламента обсуждают, кто займется подготовкой проекта резолюции. Как ожидается, документ будет принят летом.

В связи с планами Страсбурга Сабанадзе назвала своевременным обсуждение в парламенте Грузии своей резолюции – “О грубом нарушении Российской Федерацией прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе” и списке “Отхозория-Татунашвили” (он назван по именам убитого на администраивной границе Абхазии Гиги Отхозория и погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили).

При этом посол в ЕС не исключила, что положения подготовленной парламентом Грузии резолюции отразятся и в документе, который примет Европарламент.






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