Кемоклидзе: У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня

20.03.2018 15:48 У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня, — об этом заявил заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе.



Несколько часов назад Кахабер Кемоклидзе приехал в Цилкани к семье Арчила Татунашвили.



«У нас есть предварительная информация, что тело Арчила Татунашвили передадут сегодня. Все службы работают в рамках компетенции», — заявил Кемоклидзе.



По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.















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