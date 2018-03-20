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Кемоклидзе: У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня


20.03.2018   15:48
У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня, — об этом заявил заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе.

Несколько часов назад Кахабер Кемоклидзе приехал в Цилкани к семье Арчила Татунашвили.

«У нас есть предварительная информация, что тело Арчила Татунашвили передадут сегодня. Все службы работают в рамках компетенции», — заявил Кемоклидзе.

По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.

Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.

По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.






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