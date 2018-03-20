|
Кемоклидзе: У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня
20.03.2018 15:48
У нас есть предварительная информация, что тело Татунашвили передадут сегодня, — об этом заявил заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе.
Несколько часов назад Кахабер Кемоклидзе приехал в Цилкани к семье Арчила Татунашвили.
«У нас есть предварительная информация, что тело Арчила Татунашвили передадут сегодня. Все службы работают в рамках компетенции», — заявил Кемоклидзе.
По информации государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили в безопасности и чувствуют себя нормально.
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.
23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна