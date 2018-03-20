Мдинарадзе: Когда человек совершает преступление на оккупированных территориях, он должен знать, что последуют реальные санкции

20.03.2018 17:35 "Когда человек совершает преступление на оккупированных территориях, он должен знать, что кроме формального расследования будут реальные санкции" - заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в связи с проектом резолюции по вопросу кончины Арчила Татунашвили.



По его словам, на неделе они вместе с парламентским меньшинством примут единый документ резолюции.



По заявлению депутата, в связи с теми, кто были разоблачены, обвинены, и осуждены в конкретном преступлении на оккупированных территориях, будет вестись работа вместе с международным содружеством, чтобы ввели ограничения доступа на визы и банковские счета.



"Думаю, что это документ, обеспечивающий определенную превенцию, поскольку, когда человек совершает преступление на оккупированных территориях, он должен знать, что кроме формального расследования последуют реальные санкции, в которых мы действительно надеемся на помощь и поддержку наших иностранных партнеров"- отметил Мамука Мдинарадзе.

















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