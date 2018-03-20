Каскад незаконных действий оккупантов не останется без реагирования - советник президента

20.03.2018 19:00 По заявлению советника президента по вопросам внешних отношений Тенгиза Пхаладзе, президент Грузии обратится к международному содружеству в связи с проведением президентских выборов Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии, и запланированными российскими масштабными учениями. Об этом Тенгиз Пхаладзе говорил в эфире радио "Палитра".



По словам Тенгиза Пхаладзе, незаконные действия, которые осуществляет северный сосед на оккупированных территориях Грузии, не останутся без реакции.



"Должен отозваться на два события, как раз до того, как прийти к вам у меня еще раз был разговор с президентом. Вчера распространилась информация о новых масштабных учениях, которые проводит Российская Федерация, в том числе на оккупированных территориях Грузии. Второй факт, вы знаете, что на оккупированных территориях состоялись выборы президента России. Президент выражает крайнюю обеспокоенность в связи с обоими фактами, и обратится к международному содружеству для реагирования. Могу сказать, что каскад незаконных действий этой оккупантской силы ни в коем случае не останется без реакции. За этим обязательно последуют надлежащие, и адекватные оценки"- заявил Пхаладзе.



По его же пояснению, реагирование будет выражаться заявлениями, оценками, и "всеми существующими у нас механизмами".



"Везде, во всех форматах (именно так происходило в Брюсселе и Вашингтоне), и вообще, как обычно происходит на всех международных встречах, каждая встреча президента начинается положением на оккупированных территориях. К примеру, могу сказать, что дело Арчила Татунашвили рассматривалось абсолютно на всех встречах. Мы видели острые заявления, но должен сказать, что ни в коем случае это не будет только лишь одноразовое заявление"- заявил Тенгиз Пхаладзе.

















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