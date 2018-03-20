Цхинвальский режим передаст грузинской стороне тело Татунашвили

20.03.2018 20:18 Цхинвальский марионеточный режим передаст сегодня грузинской стороне тело погибшего от рук осетинских бандитов гражданин Грузии Арчила Татунашвили. Вместе с телом грузинской стороне будет передано принадлежащее Татунашвили автотранспортное средство.



"Мы ждали результатов независимой экспертизы, которую ранее заказали на территории РФ. Сейчас заключение получено, и, как обещали ранее, мы передаем тело Татунашвили грузинской стороне вместе с выводами экспертов", — сказал представитель марионеточного режима.



Посредником в передаче тела выступит миссия Международного Комитета Красного Креста.



В настоящее время в Эргнети собираются представители правительства Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

