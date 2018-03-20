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Тело Татунашвили было передано МККК в цхинвальском морге
20.03.2018 20:30
В Цхинвали состоялась передача тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили представителям миссии Международного комитета Красного Креста.
Представителям Красного Креста также было передано заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти Татунашвили.
Передача состоялась в цхинвальском морге. После оформления соответствующих документов, представители цхинвальского офиса МККК передали тело Татунашвили своим коллегам в селе Эргнети, откуда останки Татунашвили доставят в Тбилиси.
"В заключении российского судмэдэксперта говорится, что Татунашвили скончался от острой сердечной недостаточности, резвившейся вследствие острой ишемии миокарда. Кроме того он страдал циррозом печени, и хроническим гепатитом", — сказал журналистам представитель цхинвальского марионеточного режима.
По его словам, в заключении судмедэксперта отмечается, что «на туловище, нижних и верхних конечностях имеются ссадины и ушибы, которые квалифицируются, как нанесение легкого вреда здоровью».
Согласно выводу независимого эксперта, смерть наступила 22 февраля.
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