Тело Татунашвили было передано МККК в цхинвальском морге

20.03.2018 20:30 В Цхинвали состоялась передача тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили представителям миссии Международного комитета Красного Креста.



Представителям Красного Креста также было передано заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти Татунашвили.



Передача состоялась в цхинвальском морге. После оформления соответствующих документов, представители цхинвальского офиса МККК передали тело Татунашвили своим коллегам в селе Эргнети, откуда останки Татунашвили доставят в Тбилиси.



"В заключении российского судмэдэксперта говорится, что Татунашвили скончался от острой сердечной недостаточности, резвившейся вследствие острой ишемии миокарда. Кроме того он страдал циррозом печени, и хроническим гепатитом", — сказал журналистам представитель цхинвальского марионеточного режима.



По его словам, в заключении судмедэксперта отмечается, что «на туловище, нижних и верхних конечностях имеются ссадины и ушибы, которые квалифицируются, как нанесение легкого вреда здоровью».



Согласно выводу независимого эксперта, смерть наступила 22 февраля.















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