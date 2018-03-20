Тело Арчила Татунашвили доставили из оккупированного Цхинвали (+видео)

20.03.2018 21:35 Тело Арчила Татунашвили доставили из оккупированного Цхинвали. Передача тела состоялась на территории Эргнети.



Тело Арчила Татунашвили к оккупационной линии доставили представители Красного Креста.



На месте находятся государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, Заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, его заместитель Мамука Цотниашвили и Народный защитник Нино Ломжария.



Как сообщают СМИ оккупированного Цхинвали, вместе с телом семье передадут автомобиль Арчила Татунашвили.



Тело Арчила Татунашвили сначала доставят в Тбилиси, в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.















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