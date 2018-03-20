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Тело Арчила Татунашвили отправлено в Тбилиси на экспертизу
20.03.2018 21:56
Отец Арчила Татунашвили Георгий Татунашвили направился из Цилкани в Тбилиси, где телу проведут экспертизу. Об этом сообщает журналист Первого канала.
Тело Арчила Татунашвили передали из оккупированного Цхинвали недавно. Передача тела состоялась на территории Эргнети.
Тело Арчила Татунашвили везут в Тбилиси, в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.
По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.
Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.
23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.
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