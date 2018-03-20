Тело Арчила Татунашвили отправлено в Тбилиси на экспертизу

20.03.2018 21:56 Отец Арчила Татунашвили Георгий Татунашвили направился из Цилкани в Тбилиси, где телу проведут экспертизу. Об этом сообщает журналист Первого канала.



Тело Арчила Татунашвили передали из оккупированного Цхинвали недавно. Передача тела состоялась на территории Эргнети.



Тело Арчила Татунашвили везут в Тбилиси, в Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.



По информации Службы государственной информации, 22 февраля 2018 года представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии: Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.



Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили покинули оккупированный Ахалгори 11 марта.



23 февраля Арчил Татунашвили скончался в больнице оккупированного города Цхинвали при неустановленных обстоятельствах.















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