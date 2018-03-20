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МККК распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
20.03.2018 21:58
Международный Комитет Красного Креста распространяет заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили, в котором отмечается, что процесс прошел с соблюдением всех стандартных процедур.
«Сегодня, 20 марта 2018 года, на основании обращения соответствующих ведомств, с помощью Международного Комитета Красного Креста (МККК), как нейтрального посредника, осуществилась передача тела Арчила Татунашвили.
Международный Комитет Красного Креста с начала событий выражал готовность подключиться к процессу передачи тела Арчила Татунашвили. Деятельность организации служит лишь гуманитарным целям.
Передача тела Арчила Татунашвили произошла при содействии Международного Комитета Красного Креста и с полным соблюдением стандартных процедур по передаче тела.
После этого, в соответствии с решением семьи, тело передали представителям властей Грузии в Эргнети», — говорится в информации Международного Комитета Красного Креста.
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