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В Женеве рассматривается возможность политического заявления в связи с неприменением силы - замглавы МИД
20.03.2018 22:03
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявляет, что важно создать международные механизмы безопасности в соответствии в пятым пунктом соглашения о прекращении огня.
По словам Дондуа, в качестве конкретного шага рассматривается приемлемое для участников Женевских дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, которого до этого не удалось достичь.
«Наша цель, чтобы в формате Женевских международных дискуссий началось обсуждение невыполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года и мирного урегулирования конфликта, чего до этого не удавалось.
Для нас важно, чтобы были созданы международные механизмы безопасности в соответствии в пятым пунктом соглашения о прекращении огня. Необходимость этого ясна всем, в том числе и междугородному сообществу.
В качестве конкретного шага рассматривается приемлемое для участников Женевских дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, работа над которым идет уже несколько лет. Это заявление конечно не освобождает Российскую Федерацию от подтверждения юридических обязательств о неприменении силы», — заявил Давид Дондуа.
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