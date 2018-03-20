В Женеве рассматривается возможность политического заявления в связи с неприменением силы - замглавы МИД

20.03.2018 22:03 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявляет, что важно создать международные механизмы безопасности в соответствии в пятым пунктом соглашения о прекращении огня.



По словам Дондуа, в качестве конкретного шага рассматривается приемлемое для участников Женевских дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, которого до этого не удалось достичь.



«Наша цель, чтобы в формате Женевских международных дискуссий началось обсуждение невыполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года и мирного урегулирования конфликта, чего до этого не удавалось.



Для нас важно, чтобы были созданы международные механизмы безопасности в соответствии в пятым пунктом соглашения о прекращении огня. Необходимость этого ясна всем, в том числе и междугородному сообществу.



В качестве конкретного шага рассматривается приемлемое для участников Женевских дискуссий политическое заявление в связи с неприменением силы, работа над которым идет уже несколько лет. Это заявление конечно не освобождает Российскую Федерацию от подтверждения юридических обязательств о неприменении силы», — заявил Давид Дондуа.















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