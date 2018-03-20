Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кемоклидзе: После передачи тела Татунашвили возобновятся эргнетские встречи


20.03.2018   23:08
Заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе прокомментировал передачу грузинской стороне тела Арчила Татунашвили, которая состоялась некоторое время назад в селе Эргнети в зоне грузино-осетинского конфликта.

«Тело будет доставлено в Национальное бюро судебной экспертизы им. Самхараули для проведения соответствующих процедур. Потом его передадут семье. СГБ выражает благодарность всем, кто был вовлечен в этот процесс. Мы продолжим активную работу для установления всех обстоятельств этого дела. При выявлении виновников они обязательно должны предстать перед правосудием», - сказал Кемоклидзе.


Также представитель госбезопасности заявил грузинским журналистам, что приостановленные в Эргнети встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), возобновятся. Предыдущую 85-ю по счету встречу грузинская сторона покинула в знак протеста.

На беспрецедентный шаг с момента существования формата Тбилиси пошел из-за позиции представителей цхинвальского марионеточного режима, которые не спешили выдать родственникам тело Татунашвили, погибшего в Цхинвали.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна