Кемоклидзе: После передачи тела Татунашвили возобновятся эргнетские встречи

20.03.2018 23:08 Заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе прокомментировал передачу грузинской стороне тела Арчила Татунашвили, которая состоялась некоторое время назад в селе Эргнети в зоне грузино-осетинского конфликта.



«Тело будет доставлено в Национальное бюро судебной экспертизы им. Самхараули для проведения соответствующих процедур. Потом его передадут семье. СГБ выражает благодарность всем, кто был вовлечен в этот процесс. Мы продолжим активную работу для установления всех обстоятельств этого дела. При выявлении виновников они обязательно должны предстать перед правосудием», - сказал Кемоклидзе.





Также представитель госбезопасности заявил грузинским журналистам, что приостановленные в Эргнети встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), возобновятся. Предыдущую 85-ю по счету встречу грузинская сторона покинула в знак протеста.



На беспрецедентный шаг с момента существования формата Тбилиси пошел из-за позиции представителей цхинвальского марионеточного режима, которые не спешили выдать родственникам тело Татунашвили, погибшего в Цхинвали.















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