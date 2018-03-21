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Цихелашвили: Грузинская сторона имеет возможность провести надлежащее расследование по делу Татунашвили
21.03.2018 10:57
У грузинской стороны есть возможность проведения объективной экспертизы и надлежащего расследования, что является очень большим приоритетом, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства заявила в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».
По ее словам, документы, переданные де-факто правительством, предположительно, содержат результаты экспертизы, проведенной в России.
Как отметила Цихелашвили, с документами ознакомятся при участии соответствующих специалистов.
По словам министра, тело Арчила Татунашвили на месте не осматривали. Экспертиза пройдет в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули, после чего тело перевезут в семью, в Цилкани.
«В эти тяжелые минуты, важно, чтобы семье дали возможность оплакивать сына. Положение сегодня особенно тяжелое и для государства и общества очень важно, чтобы была возможность почтить память Арчила Татунашвили», — заявила Цихелашвили.
По словам государственного министра, усилия правительства Грузии направлены на то, чтобы с участием партнеров, на оккупированных территориях были задействованы механизмы по защите прав человека.
Напомним, что тело погибшего от рук цхинвальских сепаратистов гражданина Грузии Арчила Татунашвили, которое удерживали сепаратисты в течение 26 дней, было передано грузинской стороне вчера через Международный Красный Крест.
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