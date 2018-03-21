На лице и руках Татунашвили присутствуют очевидные признаки насилия - Тиникашвили

21.03.2018 11:26 Жертва оккупационного режима Арчил Татунашвили будет похоронен в воскресенье на кладбище села Канда. Об этом журналистам сообщил глава администрации Ахалгорского района Нугзар Тиникашвили.



По его словам, отпевание Татунашвили пройдет в церкви Св. Георгия в Церовани, после чего его предадут земле на кладбище в Канда, которое было выделено под нужды временно перемещенных лиц из Цхинвальского региона после российской агрессии 2008 года.



Тиникашвили отметил, что результаты экспертизы станут известны приблизительно через две недели, хотя «явные повреждения на лице и руках Татунашвили видны невооруженным глазом».















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