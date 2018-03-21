Россия должна подтвердить юридическое обязательство неприменения силы - Дондуа

21.03.2018 11:28 Наша цель - начать в формате женевских международных дискуссий предметное рассмотрение выполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года, и для мирного урегулирования конфликта, что до сих пор не удается - так отзывается заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на заявление российского коллеги Григория Карасина.



По словам Дондуа, важно создать механизмы международной безопасности соответственно пятому пункту соглашения о прекращении огня, необходимость которых очевидна для всех, в том числе для международного сообщества.



По его же словам, одним из шагов для достижения этой цели грузинская сторона, в том числе, рассматривает принятие участниками международных женевских дискуссий политического заявления в связи с неприменением силы, над которым уже годы как идет работа.



"Это заявление, разумеется, не освобождает Российскую Федерацию от подтверждения юридического обязательства неприменения силы. Мы продолжим участие в Женеве с последовательной и принципиальной позиции, и переговоры, чтобы найти пути мирного урегулирования конфликта соответственно международному праву, и условиям соглашения о прекращении огня от 2008 года.



Если процесс будет идти конструктивно, появится последующее пространство для предметных переговоров в формате международных женевских дискуссий, и возможность включенности высокого политического уровня, в связи с чем мы уже выразили готовность"- заявил Давид Дондуа.



Напомним, что в беседе с российским изданием "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил надежду, что на очередной встрече женевских дискуссий будет принято заявление о вопросе неприменения силы.



По словам Григория Карасина, с данной точки зрения достигли прогресса на предыдущей встрече, состоявшейся в декабре 2017 года.



По его словам, устная декларация будет носить нейтральный характер, то есть в ней не упомянут статус Абхазии и "т.н. Южной Осетии".



"Участники женевских дискуссий просто заявят о неприменении силы по отношению друг другу. Это не будет иметь обязательный юридический характер, но будет важным политическим шагом"- отметил Григорий Карасин.

















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