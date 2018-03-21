Кемоклидзе: Работа в отношении обвиняемых в убийстве Гиги Отхозория обязательно продолжится

21.03.2018 15:10 В Гали завершилась очередная встреча рабочих групп в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



На встрече представители центральных властей Грузии уделили особое внимание делу об убийстве Гиги Отхозория.



«С этой точки зрения, ничего не изменилось, у де-факто властей нет воли для задержания обвиняемого в убийстве Рашида Канджи-Оглы, что является большой проблемой. Работа в этом направлении обязательно продолжится», — заявил по завершении встречи заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе.



Вместе с тем, на сегодняшней встрече рассмотрели вопрос задержания трех граждан Грузии. Подтвердилось, что задержанные по обвинению в пересечении т.н. границы Малхаз Цурцумия и Георгий Зарандия находятся в изоляторе предварительного задержания на оккупированной территории. Что касается Юрия Гобечия, было отмечено, что он освобожден, однако пока остается на оккупированной территории.















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