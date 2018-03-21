ЕНД вызывает в парламент главу МИД в связи с Женевскими переговорами

21.03.2018 15:53 «Национальное движение» в связи с Женевскими переговорами просит пригласить в парламент в формате комитета по внешним связям главу МИД Михаила Джанелидзе и других представителей министерства.



Как заявила на пленарном заседании парламента депутат Саломэ Самадашвили, хотя бы на закрытое заседание комитета обязательно следует пригласить министра и тех представителей министерства, которые участвуют в Женевских переговорах.



По словам Самадашвили, заседание должно пройти до очередного раунда Женевских переговоров.



«Видимо, принципиальный вопрос, который всегда стоял в формате Женевских переговоров, касающийся взятия обязательства по неприменению силы со стороны России, пришел в какую-то динамику. Для нас очень важно разобраться, с чем мы имеем дело, является ли это реально очередной попыткой России уклониться от взятия обязательств. Это может произойти в разных формах.



Одна из возможностей заключается в том, чтобы на переговорах представители де-факто властей были зафиксированы как официальная сторона и именно они взяли ответственность за неприменение силы, что будет крайне вредить не только формату Женевских переговоров, но и разрушит всю архитектуру, созданную сегодня для защиты концепции территориальной целостности страны и наших суверенных интересов. Существует опасность, что Россия найдет какой-то способ сделать какую-либо политическую заявку, у которой не будет никакой юридической силы и взамен попытается провести свои интересы в Женевском формате и в других местах…



Я понимаю, что у международного формата своя специфика, часто может быть сложно публично обсуждать каждую деталь, именно поэтому хочу призывать комитет по внешним связям пригласить в ближайшие дни соответствующих представителей Министерства иностранных дел, как министра, так и людей, которые непосредственно участвуют в женевских переговорах, и хотя бы и в закрытом режиме услышать детали текущих переговоров», - заявила Самадашвили.















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