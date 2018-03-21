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МНЕС распространила заявление в связи с передачей тела Арчила Татунашвили
21.03.2018 16:58
Наблюдательская миссия Евросоюза распространила заявление в связи с передачей трупа Арчила Татунашвили. Международные мониторы призывают стороны возобновить встречи в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM).
"Наблюдательская миссия Евросоюза приветствует тот факт, что в конечном итоге тело Арчила Татунашвили передали семье. В последние недели в связи с этим трагическим делом миссия участвовала в содействии диалогу посредством горячей линии.
Наблюдательская миссия Евросоюза, с учетом ее возможности и мандата, внимательно следит за событиями.
Миссия подтверждает готовность, поддержать текущие расследования, и содействовать дискуссиям в рамках механизма превенции инцидентов и реагирования на них, а также горячей линии миссии.
Миссия призывает участников возобновить встречи в Эргнети, которые проводятся по содействию миссии и ОБСЕ"- говорится в заявлении.
Сегодня из оккупированного Цхинвали перевезли труп Арчила Татунашвили, и передали грузинской стороне на территории Эргнети.
По информации СГБ, 22 февраля представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. Куташвили и Павлиашвили освободили несколько дней назад. 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в невыясненных обстоятельствах в оккупированном Цхинвали.
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