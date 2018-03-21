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Посол Франции считает «запоздалым шагом» передачу грузинской стороне тела Арчила Татунашвили


21.03.2018   17:35
По заявлению посла Франции в Грузии Паскаля Менье, возвращение трупа Арчила Татунашвили является важным событием для страны и семьи, но де-факто правительство оккупированного Цхинвали запоздало с этим.

"Возвращение трупа Арчила Татунашвили, разумеется, является важным событием для страны и семьи, которая, в конце концов, сможет оплакивать сына, но это запоздалый шаг" - заявил посол Франции в Грузии Паскаль Менье.

"Как известно, Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы посредством пресс-релиза выразили свою позицию в связи с делом Татунашвили, и выразили желание, своевременно пролить свет на обстоятельства, в которых произошло его исчезновение, и смерть в Цхинвали. А также призвали, и выразили желание, чтобы де-факто правители своевременно передали его труп. Возвращение трупа Арчила Татунашвили, разумеется, важное событие для страны и семьи, но это запоздалый шаг"- заявил Паскаль Менье.

Сегодня труп Арчила Татунашвили перевезли из оккупированного Цхинвали, и передали грузинской стороне на территории Эргнети.

По информации Службы государственной безопасности 22 февраля представители оккупированного Цхинвали незаконно задержали граждан Грузии Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили. Куташвили и Павлиашвили освободили несколько дней назад. 23 февраля Арчил Татунашвили скончался в неизвестных обстоятельствах в оккупированном Цхинвали.







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