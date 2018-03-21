На теле Арчила Татунашвили отмечаются многочисленные повреждения разного характера - судмедэксперт

21.03.2018 17:49 Судмедэксперт Центра реабилитации жертв пыток Ираклий Тоидзе заявляет, что на теле Арчила Татунашвили отмечаются многочисленные повреждения разного характера.



Как отметил эксперт, распространенная информация, якобы у Арчила Татунашвили отсутствовал палец, не соответствует действительности.



«Мы описали повреждения, сняли фото и после передачи заключения, там будет все отмечено. Такие многочисленные повреждения были по всему телу. Перечень заимет много времени. Информация, якобы отсутствовал палец, не соответствует действительности. На теле Арчила Татунашвили были все пальцы. В основном, повреждения были нанесены твердым, тупым предметом, что выражается в виде кровоподтеков, насечек, в некоторых местах – нарушения целостности кожи, под воздействием твердого, тупого предмета, в основном в таком виде были повреждения. Повреждения были по всему телу, в области нижних и верхних конечностей, спины, головы и по всей поверхности тела», — заявил эксперт.



По его словам, пока нецелесообразно говорить о причинах смерти Арчила Татунашвили, однако, так как есть много повреждений, возможно имели место пытки.



На вопрос, есть ли у трупа внутренние органы, судмедэксперт заявляет, что пока не может отвечать на все вопросы, и все будет отмечено в заключении экспертизы.



«Вместе с трупом поступило и заключение экспертизы на российском языке и я прочел это заключение. Часть повреждений была описана в заключении. Мы сверим наше описание с этим заключением и потом скажем окончательный ответ. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность. Трупу провели рентгеновское исследование. Повреждения на теле нанесены прижизненно. Из-за того, что тело Татунашвили передали с 26-дневным опозданием, это создаст определенные проблемы при исследовании», — заявил эксперт.















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