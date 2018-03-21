НПО: предварительные данные могут указывать на пытки Татунашвили

21.03.2018 17:56 По данным Центра реабилитации жертв пыток “Эмпатия”, предварительные данные свидетельствуют о том, что Арчил Татунашвили “с большой долей вероятности” подвергся пыткам. На это, по мнению представителей неправительственной организации, могут указывать многочисленные повреждения на теле погибшего.



В центре “Эмпатия” считают необходимым проведение комплексной экспертизы в соответствии с международными стандартами, в частности, миннесотского протокола (о принципах расследования возможных случаев незаконных смертей, – прим. СОВЫ) и стамбульского протокола (был разработан в качестве дополнения к Миннесотскому). Это поможет установить причинно-следственную связь между смертью мужчины и предполагаемыми пытками.



Сотрудники “Эмпатии” участвовали в процедуре исследования тела Арчила Татунашвили в Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули в соответствии с решением прокуратуры. Как заявляют в правительстве, результаты экспертизы станут известны примерно через две недели.



Напомним, де-факто власти т.н. Южной Осетии ранее сообщали, что провели свою экспертизу, которая назвала причиной смерти Татунашвили острую сердечную недостаточность. Позже в Цхинвали заявили, что дожидаются результатов и “независимой российской экспертизы”. Судя по документам, переданным грузинской стороне через миссию Красного Креста, российские эксперты подтвердили изначальную версию осетинской стороны.



По данным де-факто КГБ т.н. Южной Осетии, Арчил Татунашвили скончался 23 февраля. Почти месяц Цхинвали тянул с выдачей тела погибшего его семье. Это породило массу подозрений, что 34-летний мужчина умер неестественной смертью, а сепаратистские власти пытаются скрыть следы пыток. Тело Татунашвили было передано грузинской стороне поздно вечером 20 марта.















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