В Цхинвали против грузинской активистки Тамары Меаракишвили возбудили новое дело

21.03.2018 18:04 Де-факто прокуратура Цхинвальского марионеточного режима возбудила против гражданской активистки из Ахалгорского района Тамары Меаракишвили очередное уголовное дело. Она проходит по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, использование заведомо подложного документа).



Меаракишвили обвиняют в незаконном получении несуществующего в природе "югоосетинского гражданства". Как говорится в постановлении о возбуждении дела, во время обыска в ее доме были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что в действительности она не выходила из гражданства Грузии. Как утверждают цхинвальские бандиты, это является нарушением их закона.



Сама активистка считает уголовное преследование политически мотивированным. По ее словам, многие в регионе, в том числе местные "политики", имеют гражданство Грузии, при этом обладают и "паспортами" местного режима. И для Цхинвали это не секрет.



В рамках другого дела Тамара Меаракишвили обвиняется в клевете на партию “Единая Осетия”. Оно было возбуждено после интервью активистки журналисту “Эхо Кавказа”, опубликованному в апреле 2017 года. В материале, в частности, говорилось, что сторонники де-факто президента т.н. Южной Осетии открыто, не стесняясь, “примеряются к хлебным местам”.



Позже, в июне, Меаракишвили была похищена в Ахалгори. Сотрудники т. н. КГБ схватили ее, затолкали в автомобиль и увезли в Цхинвали. Через сутки женщину отпустили.















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