Множественные повреждения, ушибы, переломы - на теле Арчила Татунашвили видны следы пыток

22.03.2018 11:17 Через 25-дневного ожидания труп убитого в Цхинвали Арчила Татунашвили вернули семье. Сейчас уже на главный вопрос, был ли Арчил Татунашвили жертвой пытки, должна ответить грузинская судебная экспертиза.



По словам судебного медицинского эксперта "Эмпатии" Ираклия Тоидзе, участвующего в экспертизе трупа, несмотря на попытки стереть след преступления, улики против оккупационного режима все же остались на теле покойного. Множественные повреждения, ушибы, переломы на теле Арчила Татунашвили являются достоверным доказательством его пытки в цхинвальской тюрьме.



След пытки виден по всему телу грузинского солдата. Эксперты не хотят говорить о дополнительных деталях до окончательного заключения, но по предварительному осмотру видно, что Арчил Татунашвили является жертвой пытки. Стали ли причиной смерти повреждения, нанесенные грузинскому солдату, официально будет установлено после проведения комплексной экспертизы.



На передаче Арчила Татунашвили помимо членов семьи, присутствовали несколько человек. В том числе журналист Лаша Берулава, по словам которого следы пытки на теле убитого в Цхинвали солдата первая обнаружила мать.



Лаша Берулава сделал несколько снимков трупа Арчила Татунашвили. По словам журналиста, есть немало подозрительных обстоятельств, указывающих на попытку скрыть след жестокого преступления, в том числе след предположительного хирургического вмешательства в области головы, которое заметно на трупе Татунашвили под шапкой.



После экспертизы, на рассвете тело Арчила Татунашвили доставили в село Цилкани.

















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