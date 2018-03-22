Субари: На теле Татунашвили, практически не осталось и части, на которой бы не отмечались следы пыток

22.03.2018 13:33 На теле Арчила Татунашвили, практически, не осталось и части, на которой бы не отмечались следы пыток, - об этом заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари.



По словам Субари, он не будет вдаваться в детали экспертизы и если члены семьи посчитают нужным, они сами опубликуют заключение экспертизы.



«Я не буду говорить о деталях расследования и экспертизы. С первых же минут я сказал, что эксперт, которому семья выразила доверие, присутствовал вместе с государственными экспертами при каждой детали, связанной с экспертизой. Так что, семья и эксперт сами решат вопрос с опубликованием тех деталей, которые посчитают на определенном этапе важным опубликовать и донести до общественности. В общем, разумеется, скажу, что на теле покойного отмечаются очень серьезные следы пыток. Практически, не осталось и части тела, на которой бы не отмечались следы пыток. Дальше этого я на данном этапе не пойду», - заявил Созар Субари.















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