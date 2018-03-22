Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из села Адзви

22.03.2018 16:51 Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии, местных жителей села Адзви.



По информации местного населения, Давид Геркеули и Иванэ Гундиашвили были задержаны оккупационным режимом в молельне Святого Георгия, которая находится возле линии оккупации.















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