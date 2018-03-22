|
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из села Адзви
22.03.2018 16:51
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии, местных жителей села Адзви.
По информации местного населения, Давид Геркеули и Иванэ Гундиашвили были задержаны оккупационным режимом в молельне Святого Георгия, которая находится возле линии оккупации.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна