|
Миссия ЕС проинформирована о похищении двух граждан из села Адзви
22.03.2018 16:54
Служба государственной безопасности подтверждает похищение оккупационным режимом двух граждан из села Адзви.
По данным ведомства, задействована горячая линия, и миссия Евросоюза уже проинформирована.
По информации местного населения, Давид Геркеули и Иванэ Гундиашвили были задержаны оккупационным режимом в молельне Святого Георгия, которая находится возле линии оккупации.
Двух граждан Грузии, местных жителей села Адзви похитили российские оккупанты.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна