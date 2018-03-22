Миссия ЕС проинформирована о похищении двух граждан из села Адзви

22.03.2018 16:54 Служба государственной безопасности подтверждает похищение оккупационным режимом двух граждан из села Адзви.



По данным ведомства, задействована горячая линия, и миссия Евросоюза уже проинформирована.



По информации местного населения, Давид Геркеули и Иванэ Гундиашвили были задержаны оккупационным режимом в молельне Святого Георгия, которая находится возле линии оккупации.



Двух граждан Грузии, местных жителей села Адзви похитили российские оккупанты.















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