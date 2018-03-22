На панихиду Арчила Татунашвили пришли военные и футболисты

22.03.2018 21:22 В селе Цилкани Мцхетского района продолжается панихида по Арчилу Татунашвили, погибшему в Цхинвали.



Бывший военнослужащий Арчил Татунашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан 22 февраля в Ахалгорском районе, где находится его отчий дом, а затем перевезен в изолятор в Цхинвали. Там он в тот же день скончался при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на многочисленные просьбы, тело Татунашвили было передано грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти, 20 марта. Очевидцы заявляют, что на теле Татунашвили видны многочисленные следы пыток.



Сегодня стало известно, что по просьбе семьи Арчила Татунашвили похоронят на братском военном кладбище в Мухатгверди. Ранее планировалось, что он будет похоронен в селе Канда.

Погребальную церемонию организует министерство обороны Грузии, Татунашвили будет предан земле с военными почестями.В Цилкани для проведения панихиды был направлен почетный военный караул.



Сегодня на панихиде Татунашвили побывали военнослужащие 12-ого батальона первой бригады министерства обороны, сотрудники Крцанисского учебного центра и юнкеры.



Соболезнования семье Арчила Татунашвили также высказали футболисты и ветераны тбилисского «Динамо» .



«Наш долг – быть сегодня здесь и принести соболезнования семье. Каждый из нас должен сделать все, что может. Когда-нибудь этому должен прийти конец», — заявил президент тбилисского «Динамо» Роман Пипия.



«Ветераны тбилисского «Динамо» собрались и пришли, чтобы принести соболезнования семье. Случилась трагедия. Татунашвили – герой современной Грузии и его имя будет увековечено в нашей истории. Еще раз приношу соболезнования семье», — заявил футболист-ветеран Манучар Мачаидзе.



На панихиду по Арчилу Татунашвили из Зугдиди приехали члены семьи Гиги Отхозория, убитого в мае 2016 года на административной границе с Гальским районом Абхазии.



Членам семьи Татунашвили, которые также являются беженцами из Ахалгорского района, высказали соболезнование родители, вдова и дети Гиги Отхозория.





«Еще раз приношу соболезнования семье Арчила Татунашвили. Их боль очень близка для меня, так как ровно год и 10 месяцев назад, моего сына тоже так вероломно убила вражеская пуля. Ему тоже не простили, что он защитил грузина, выстрелили в него шесть раз на глазах у всех. Эта семья оказалась в аналогичной ситуации. Тело истерзанного сына они получили лишь спустя 26 дней. Если они не смогут наказать убийц, от Господа никто не скроется. Они будут наказаны», — заявила мать Гиги Отхозория.















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