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Арчил Татунашвили будет похоронен на братском кладбище в Тбилиси


22.03.2018   21:26
Несколько минут назад стало известно, что погибшего в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили похоронят в субботу, 24 марта, на братском кладбище Мухадгверди в Тбилиси со всеми воинскими почестями. Такое решение сегодня вечером, 22 марта, принял министр обороны Грузии Леван Изория. Информацию подтверждает и семья Татунашвили, передает телекомпания Имеди.

Бывший военнослужащий Арчил Татунашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан югоосетинскими силовиками 22 февраля в Ахалгорском районе, где находится его отчий дом, а затем перевезен в изолятор в Цхинвали. В тот же день он скончался при невыясненных обстоятельствах.

Несмотря на многочисленные просьбы, тело Татунашвили было передано грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти, 20 марта. Очевидцы и независмый эксперт заявляют, что на теле Татунашвили видны многочисленные следы пыток.






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