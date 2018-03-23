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Похищенные вчера двое граждан Грузии освобождены из цхинвальского изолятора
23.03.2018 18:10
Похищенные накануне российскими оккупантами жители села Адзви Давид Геркеули и Иванэ Гундишвили освобождены из т.н. изолятора оккупированного Цхинвали.
По имеющейся информации, за освобождение обоим пришлось заплатить штраф.
Информацию об освобождении Геркеули и Гундишвили Первому каналу подтвердили Службой государственной безопасности.
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