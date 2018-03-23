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Власти Грузии сделают все, чтобы наказать виновных в смерти Арчила Татунашвили - глава МИД


23.03.2018   18:14
Министерство иностранных дел, посольства и правительство сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных, — сказал в Цилкани министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Джанелидзе выразил соболезнования семье Арчила Татунашвили.

«Это наша самая большая боль, которая является результатом оккупации. Министерство иностранных дел, наши посольства и правительство сделают все, чтобы наказать преступников. Эта оккупация должна быть прекращена и такая боль больше не должна случаться с нашей страной », — сказал Михаил Джанелидзе.

Гражданская панихида по Арчилу Татунашвили в Цилакани продолжается.

Арчила Татунашвили похоронят на братском кладбище Мухатгверди 24 марта.

Тело Татунашвили было перевезено из оккупированного Цхинвали 20 марта, почти через месяц после его смерти.

В Национальном бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули была проведена экспертиза тела Татунашвили. На экспертизе присутствовали представители центра реабилитации «Эмпатия», которые заявили, что на теле отмечаются многочисленные травмы, которые, предположительно, указывают на следы пыток.






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