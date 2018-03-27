Очередной раунд Женевских международных дискуссий пройдет 27-28 марта

27.03.2018 11:59 Очередной, 43-й раунд Женевских международных дискуссий пройдет 27-28 марта. Грузинская делегация уже отправилась в Женеву.



Отметим, что премьер-министр Грузии вышел с инициативой повышения формата Женевских дискуссий, выразив готовность включиться в них лично, однако запланированные на 27-28 марта встречи пройдут в прежнем формате, и грузинской делегацией будет руководить заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.



Формат Женевских международных дискуссий создан на основании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии проходят в рамках двух рабочих групп, в которых участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы рассматриваются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а во второй группе – положение в Абхазском и Цхинвальском регионах с точки зрения прав человека и в гуманитарном плане, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением в собственные дома вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Переговоры проводятся при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ и с участием Грузии, РФ и США.





На встречах рабочих групп присутствуют также руководитель временной администрации бывшей Юго-Осетинской Автономной области и председатель правительства Автономной Республики Абхазия, а также представители цхинвальского и сухумского оккупационных режимов.















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