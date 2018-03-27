Главной темой Женевских переговоров будет убийство Арчила Татунашвили в Цхинвали

27.03.2018 12:07 По информации замминистра иностранных дел Грузии Давида Дондуа, главным вопросом, который грузинская сторона поднимет на 43-м раунде женевских международных дискуссий, будет вопрос Арчила Татунашвили.



Как сообщил замминистра журналистам, грузинская сторона остро поставит вопрос проведения расследования и наказания виновных, в особенности, перед российской стороной. По его словам, этот вопрос является вызовом как в плане безопасности, так и в гуманитарном плане.



«И сегодня, и завтра главным вопросом в повестке дня обеих рабочих групп будет вопрос Арчила Татунашвили. Мы поставим этот вопрос очень остро, особенно, перед российской делегацией, чтобы хотя бы теперь все было сделано для того, чтобы не было препятствий процессу следствия, были установлены виновные лица. Хотя установка лиц не означает, что Россия не должна брать на себя политическую ответственность за то, что произошло. Все должно быть сделано для успешного завершения процесса расследования. Это будет главной темой, которую мы поднимем сегодня с сопредседателями и сомодераторами. Также об этом будет говориться завтра в обеих рабочих группах – как по безопасности, так и по гуманитарным вопросам. Это беспредел, происходящий на оккупированных территориях в плане прав человека и с гуманитарной точки зрения, и это, к сожалению, не первый случай… Если виновные не будут наказаны, и никто не возьмет на себя ответственность - и ясно, кто - это та сила, которая осуществляет эффективный контроль над оккупированными территориями, это будет продолжаться и в будущем», - заявил Давид Дондуа.















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