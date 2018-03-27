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Чугошвили: Часто формат женевских переговоров неэффективный
27.03.2018 14:49
Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, часто формат женевских переговоров является неэффективным.
Чугошвили заявила журналистам, что после завершения очередного раунда переговоров можно будет сказать больше о формате.
"Женевские переговоры, как известно, являются у нас главным форматом для обсуждения темы оккупации. К сожалению, часто этот формат неэффективный. Как вам известно, премьер выступил с инициативой максимально повысить эффективность данного формата, что, разумеется, я только приветствую. Посмотрим, это первая встреча после этих заявлений и тяжелого факта, касающегося убийства Арчила Татунашвили, поэтому затрудняюсь делать предварительные заявления. После завершения раунда у нас будет больше информации в связи с тем, чего мы можем ожидать от этого формата"- заявила Тамар Чугошвили.
Напомним, что сегодня в Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по ситуации в Грузии.
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