Чугошвили: Часто формат женевских переговоров неэффективный

27.03.2018 14:49 Вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили считает, часто формат женевских переговоров является неэффективным.



Чугошвили заявила журналистам, что после завершения очередного раунда переговоров можно будет сказать больше о формате.



"Женевские переговоры, как известно, являются у нас главным форматом для обсуждения темы оккупации. К сожалению, часто этот формат неэффективный. Как вам известно, премьер выступил с инициативой максимально повысить эффективность данного формата, что, разумеется, я только приветствую. Посмотрим, это первая встреча после этих заявлений и тяжелого факта, касающегося убийства Арчила Татунашвили, поэтому затрудняюсь делать предварительные заявления. После завершения раунда у нас будет больше информации в связи с тем, чего мы можем ожидать от этого формата"- заявила Тамар Чугошвили.



Напомним, что сегодня в Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по ситуации в Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

