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Признание Россией обязательства о неприменении силы будет рассмотрено в Женевском формате - Кацарава


27.03.2018   15:21
Софья Кацарава: Мы активно ставим во всех форматах тяжелое и острое положение на оккупированных территориях

По словам председателя парламентского комитета внешних отношений Софьи Кацарава, на 43-м раунде международных женевских переговоров будут рассмотрены такие вопросы, как признание Россией обязательства о неприменении силы.

По ее же словам, они во всех форматах активно говорят о тяжелом и остром положении на оккупированных территориях с точки зрения прав человека.

"На 43-м раунде международных женевских переговоров будут рассмотрены такие вопросы, как признание обязательства о неприменении силы с российской стороны, допуск международных механизмов безопасности на оккупированные территории. Разумеется, о факте посягательства на жизнь Арчила Татунашвили сейчас, и вообще мы активно ставим во всех форматах существующее на оккупированных территориях очень тяжелое и острое положение с точки зрения прав человека"- заявила Софья Кацарава.







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