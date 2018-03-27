Признание Россией обязательства о неприменении силы будет рассмотрено в Женевском формате - Кацарава

27.03.2018 15:21 Софья Кацарава: Мы активно ставим во всех форматах тяжелое и острое положение на оккупированных территориях



По словам председателя парламентского комитета внешних отношений Софьи Кацарава, на 43-м раунде международных женевских переговоров будут рассмотрены такие вопросы, как признание Россией обязательства о неприменении силы.



По ее же словам, они во всех форматах активно говорят о тяжелом и остром положении на оккупированных территориях с точки зрения прав человека.



"На 43-м раунде международных женевских переговоров будут рассмотрены такие вопросы, как признание обязательства о неприменении силы с российской стороны, допуск международных механизмов безопасности на оккупированные территории. Разумеется, о факте посягательства на жизнь Арчила Татунашвили сейчас, и вообще мы активно ставим во всех форматах существующее на оккупированных территориях очень тяжелое и острое положение с точки зрения прав человека"- заявила Софья Кацарава.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

