Россия пытается представить себя посредником в конфликте, а не ее стороной - Дондуа

28.03.2018 13:04 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил, что главной темой Женевских переговоров станет дело Арчила Татунашвили, которое требует надлежащего расследования.



В разговоре с грузинскими журналистами в Женеве, Дондуа сказал, что вчера состоялись двусторонние консультации с сопредседателями и сомодераторами ЕС и ОБСЕ.



«Основной темой двух рабочих групп будет дело Арчила Татунашвили, которое на данном этапе нуждается в должном расследовании. Ни одна из сторон не должна вмешиваться в это расследование, чтобы определить, кто виноват, и преступники предстанут перед правосудием. Независимо от того, что выяснит следствие, ясно одно: что вся политическая ответственность возлагается на силу, которая осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях и это – Российская Федерация.



Самое возмутительное заключается в том, что это не первый случай. В 2014 году было дело Башарули, затем убийство Гиги Отхозория, убийство Арчила Татунашвили. Если на все это не будет дан ответ, если преступники не предстанут перед судом, то существует опасность того, что мы не сможем избежать таких трагических случаев и в будущем. Это будет основной темой обсуждения двух рабочих групп », — сказал Дондуа.



По его словам, согласно тематике встреч, на заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся проблем безопасности и сложной ситуации на оккупированных территориях.



«На встрече также будет обсуждаться совместное заявление о неприменении силы. Вчера мы беседовали с сопредседателями и делегацией США. Я еще раз напомнил им, каковы наши приоритеты, что мы хотим в совместном заявлении и чего ожидаем в будущем. Посмотрим, как пройдут переговоры. Что касается того, кто является стороной, то это хорошо известно и объясняется в базовом документе Женевских международных дискуссий. В документе четко указывается, что сторонами женевских переговоров являются Грузия, Россия, США, и все они сопровождаются представителями ЕС, ООН и ОБСЕ », — сказал Дондуа.



По его словам, Россия пытается представить себя так, как будто она не имеет никакого отношения к конфликту, и она обычный посредник.















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