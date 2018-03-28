Пять причин, почему Грузия не должна подписывать документом о неприменении силы в Женеве - Серги Капанадзе

28.03.2018 17:25 Вице-спикер парламента от "Европейской Грузии" Серги Капанадзе отзывается на женевскую дискуссию, и в Facebook пишет о пяти причинах, почему грузинская сторона не должна соглашаться с документом о неприменении силы в Женеве.



Серги Капанадзе считает, что:



1. Этот документ снимает давление с России, чтобы она взяла обязательство о неприменении силы по отношению к нам. К сожалению, в этой части мы полностью потерпим поражение.



2. Этот документ усилит позицию России, которая сразу же, как только будет принят данный документ, скажет, что это "промежуточное заявление", и что теперь следует начать работу над юридическим документом вместе с Абхазией и «Южной Осетией». То есть, вновь увеличится давление на нас.



3. Исчезнет наше многолетнее требование, чтобы частью неприменения силы были "международные механизмы безопасности", что для нас означает вхождение международных сил на оккупированные территории. Этот термин вообще не используется в тексте, поэтому есть серьезное отступление.



4. Под вопросом становится вся архитектура Женевы. Кто являются сторонами? Кто берет обязательство? Эти вопросы всегда раздавались, но этим заявлением на абсолютно одной плоскости окажемся мы, Сухуми, и Цхинвали.



5. И наконец - в том международном контексте, когда Россия продолжает войну в Украине, использует нервнопаралитический газ в Великобритании, убивает нашего Татунашвили, когда ее дипломатов высылают из стран Запада, совершенно непонятно почему у нас должно быть желание придать Москве звание "конструктивной" в Женеве …



Надеюсь, этот раунд пройдет так, что грузинская дипломатия не допустит такую ошибку. В МИД действительно есть люди, которые понимают, что этот шаг будет непоправимой ошибкой"- пишет Серги Капанадзе.

















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