Россия и оккупационные режимы не хотят конструктивного диалога - Давид Дондуа

28.03.2018 18:29 Участники женевских дискуссий обсудили за закрытыми дверями совместные заявления о неприменении силы. Встречу прокомментировал заместитель министра иностранных дел Грузии.



По словам Давида Дондуа, со стороны представителей России и оккупационного режима были сделаны провокационные заявления. По его мнению, это указывает на то, что они не хотят конструктивного диалога.



"Представители России и оккупационного режима согласованно сделали провокационные заявления, которые явно указывают на то, что они не готовы идти на конструктивный диалог, и сознательно собираются повести эти переговоры в неправильном направлении, и окончательно сорвать их. Но о конечном итоге пока не будем говорить, поскольку главные обсуждения будут в полдень, однако то, что произошло днем, уже указывает на то, что если кто-то и был загнан в угол, это не мы, а Россия"- заявил Давид Дондуа.



По его же заявлению, грузинская сторона "не услышала ничего содержательного ни от представителей России, ни от Цхинвали".



Заместитель министра иностранных дел Грузии считает, что политическую ответственность по делу убийства Арчила Татунашвили должна взять Российская Федерация.



По словам Дондуа, со стороны России и оккупационного режима были сделаны абсурдные заявления в связи с убийством Арчила Татунашвили.



"Главный акцент мы сделали на дело Татунашвили, однако, к сожалению, как и ожидалось, ничего содержательного не услышали и не узнали от представителей России, так же как и от представителей Цхинвали. Представители Цхинвали прочитали то же самое совершенно абсурдное заявление, которое делали в свое время. Мы утверждаем, что произошло убийство, произошло посягательство на жизнь человека, задержанного незаконно. Сейчас у нас идет следствие, которое должно закончиться, и никто не должен мешать его завершению, но факт, что человека пытали, сейчас надо провести расследование, и виновник должен предстать перед судом"- заявил Давид Дондуа.

















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