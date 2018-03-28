Дондуа: Мы ничего не услышали от России по делу Арчила Татунашвили, а представители из Цхинвали прочли демагогию

28.03.2018 20:50 Мы ничего не услышали от России по делу Арчила Татунашвили, а представители из Цхинвали прочли демагогию, — об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.



«43-й раунд Женевских переговоров завершился. Мы рассмотрели все вопросы, учтенные повесткой дня обеих рабочих групп. В первой рабочей группе, так же как и во второй группе, главной темой было убийство Арчила Татунашвили. Мы очень жестко поставили вопрос и не только мы, но и участники, сопредседатели из Америки тоже подняли этот вопрос. Все отметили, что это не должно оставаться без расследования, дело должно быть доведено до конца и правосудие должно быть исполнено, чего не произошло в предыдущих случаях, в случае с Давидом Башарули и Гигой Отхозория, что еще больше поощрило этническую дискриминацию на оккупированных территориях», — заявил Дондуа.

По его словам, необходимо не мешать следствию и установить ответственных за случившееся лиц.



«Чтобы пресечь такие факты раз и навсегда, необходимо не мешать расследованию, чтобы оно дошло до конца и были установлены лица, ответственные за то, что произошло. Все это, наше обращение было направлено в основном на представителей Российской Федерации, потому что они несут политическую ответственность, потому что это те, кто осуществляет эффективный контроль на оккупированных территориях», — заявил Дондуа.



По словам заместителя министра иностранных дел Грузии, они ничего не услышали от России в ответ, а представители де-факто режима Цхинвали зачитали заявление-демагогию.



«Мы ничего не услышали в ответ от российской стороны. Зато, представители из Цхинвали зачитали ту демагогию, о которой говорили раньше и что не имеет ничего общего с реальностью. Фактически, никто не дал нам никаких содержательных ответов в связи с этим. Мы и остальные участники были едины в связи с этим вопросом», — заявил Давид Дондуа.



43 раунд международных переговоров состоялся 27-28 марта в Женеве. Грузинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Помимо разработки текста о неприменении силы, главной темой обсуждения был факт посягательства на жизнь Арчила Тутунашвили.















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