По словам матери Арчила Татунашвили, у ее сына отмечалась пулевая рана на голове

28.03.2018 21:12 Мать Арчила Татунашвили, погибшего в заключении в Цхинвали 22 февраля гражданина Грузии, Русудан Татунашвили заявила, что на теле у ее сына отмечались следы пыток и пулевая рана в области головы.



Русудан Татунашвили рассказала о обстоятельствах смерти своего сына 27 марта, через три дня после того, как его похоронили с воинскими почестями на братской могиле в Мухатгверди.



В беседе с телекомпанией «ПирWели» Русудан Татунашвили заявила, что за последние семь месяцев Арчил Татунашвили регулярно ездил в Ахалгорский муниципалитет, где он торговал фруктами и овощами, завезенными с контролируемой Тбилиси территории.



Русудан Татунашвили уточнила, что у семьи, в том числе и у покойного, были «справки», выданные Цхинвали, которые позволяли им ездить в свой дом в селе Канчавети в Ахалгорского муниципалитета.



«Во время одной из таких поездок ахалгорская милиция задержала моего сына с условием, что ему должны были провести наркологическое обследование. Мой сын не оказывал сопротивления потому, что он не был наркоманом... Некоторые время его держали ахалгорской милиции, а затем увезли в Цхинвали», - сказала Русудан Татунашвили.



Она также отметила со ссылкой на анонимный источник в Цхинвали, что местные власти хотели добиться от него признания, что «он был членом диверсионной группы, которая должна была осуществить террористический акт в Цхинвали, чтобы сорвать выборы Путина» и «якобы он был отправлен из Грузии, и что якобы в этом были вовлечены также США».



По словам матери, Арчил Татунашвили не согласился с этим, после чего цхинвальские власти подвергли его «жестоким и бесчеловечным» пыткам. По ее словам, у Арчила Татунашвили отмечались следы пыток на руках, ногах и лице, а также «с правой стороны была выстрелена пуля у виска, прошедшая через ухо».



«На руках были следы от гвоздей, ладони были сожжены, сверху на руках были синяки и разодраны... Два пальца были жестоко изрублены, в пальцах были видны железки и пальцы были раздроблены», - сказала Русудан Татунашвили.



Информация о убийстве Татунашвили в результате пыток появилась вскоре после его смерти. Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что Арчил Татунашвили был уже мертв, когда его перевезли в больницу.



Судебно-медицинский эксперт Ираклий Тоидзе, который присутствовал на обследовании тела в Тбилиси, сказал, что у Татунашвили «почти на всем теле отмечались повреждения множественного характера, в виде ссадин, в виде кровоподтеков», указав тем самым, что он подвергся пыткам.



Civil Georgia











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