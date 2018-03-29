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Россия всячески уклонялась от конструктивного обсуждения неприменения силы - Дондуа


29.03.2018   12:24
Россия всячески уклонялась от конструктивного обсуждения по вопросу неприменения силы, и поставила под вопрос те фундаментальные принципы, на которых основываются Женевские дискуссии, - об этом накануне заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа по завершении 43-го раунда Женевских дискуссий.

По его словам, рассмотрение этого вопроса предполагалось повесткой дня, однако, Россия еще в первой половине дня пыталась уклониться от этого вопроса. Как отметил замглавы МИД, предметное обсуждение в связи с единым заявлением стало невообразимым.

«По поводу неприменению силы Россия всячески уклонялась от конструктивного обсуждения, и это было сделано потому, что она поставила под вопрос те фундаментальные принципы, на которых основываются Женевские дискуссии, т.е. речь идет соглашении о прекращении огня, которое было подписано 12 августа 2008 года и которое было достигнуто при медиаторстве Евросоюза.

После всего этого было сложно вести предметное обсуждение в связи с единым заявлением, так что, на этом раунде мы ничем не продвинулись вперед», - заявил Давид Дондуа.

В Женеве 27-28 марта проходил 43-й раунд переговоров с участием представителей Грузии, России, США, ЕС и де-факто властей оккупированной Абхазии и оккупированной т.н. Южной Осетии.






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