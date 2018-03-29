Угроза повторения трагедии Татунашвили всегда существует - Хухашвили

29.03.2018 14:20 Что должна сделать власть для того, чтобы миновать повторения трагедии Татунашвили



По мнению политолога Гии Хухашвили, угроза повторения трагедии Татунашвили всегда существует. Поэтому, по его мнению, грузинская власть должна создать механизм, у которого будет вид хотя бы некоторой превенции.



"Эта опасность, к сожалению, всегда существует, мы должны создать какой-то механизм, чтобы другая сторона не посмела так поступать.



Например, возбуждать уголовные дела за все такие незаконные задержания на т.н. границе. Одно, когда мы ставим этот вопрос на каком-то координационном совете, другое - уголовное дело.



В нашей юрисдикции, любое задержание гражданина Грузии квалифицировать как незаконное пресечение свободы, соответственно, должно быть выявлено, кто ее пресек и т.д. Пресечение свободы является тяжким преступлением, и мы должны дойти до объявления этих лиц в Интерпол.



Если мы создадим такой правовой механизм, люди, которые это делают, задумаются, поскольку им нужно передвижение, не будут же они постоянно закрываться в т.н. Южной Осетии или России. Соответственно, это будет иметь вид хотя бы какой-то превенции"- заявил Хухашвили "Резонанси".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

