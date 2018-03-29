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Создание гарантий прав человека в конфликтных зонах по-прежнему актуально и необходимо - Цкитишвили


29.03.2018   15:35
«Вопрос о привлечении международных механизмов в конфликтные зоны грузинская дипломатия поднимает уже в течение длительного времени для того, чтобы избежать того, что мы уже видели в случае Татунашвили, соответственно, создание гарантий прав человека в конфликтных зонах по-прежнему актуально и необходимо», — заявил член парламентского комитета по иностранным делам Дмитрий Цкитишвили.

По его словам, создание международных механизмов в краткосрочной перспективе является важным элементом, который не означает разрешения конфликтов, но с точки зрения защиты прав человека белее – менее будет контролировать ситуацию.

«Во всем мире должен быть прочный мандат международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций, и он не должен блокироваться конкретной страной. В нашем случае это Россия, в другом случае это может быть другая страна. Это очень важный механизм, который необходимо создать для обеспечения эффективности во всем мире и в том числе и в Грузии », — отметил депутат.

По словам депутата, Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, что придает ей сильные рычаги влияния, но грузинская сторона вновь выскажет свои требования с трибуны.

«Это давно сформированная система, которая содержит определенные недостатки, но наш последовательный подход к этой проблеме рано или поздно возымеет результат», — сказал депутат.

Постоянный представитель Грузии при Организации Объединенных Наций Каха Имнадзе выступил с речью в Совете Безопасности ООН, где рассказал о необходимости внесения поправок по направлению миротворческих операций.

Кроме того, Имнадзе отметил, что наглядным примером существующих угроз на оккупированных территориях является недавняя насильственная смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили.






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