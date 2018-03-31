Россия в ответе за смерть десятков тысяч гражданских в Сирии - Гассаан Абуд

31.03.2018 18:35



Грузинский телеканал STV (Starvision) для передачи



По словам Гассаана Абуда, телеканал Orient News TV был запущен 2 года назад, но стал оппозиционным, когда увидели, как убивает власть мирных жителей страны.



"Мы запустились и 2 года все было нормально. Но как только мы стали оппозиционными к режиму Асада.. после того как мы увидели что он убивает простых людей, митингующих, которые танцевали на улицах.. они хотели свободы, хотели демократии.. После этого мы выбрали поддержать людей, а не режим. поддержать сирийский народ", - отмечает в интервью Гассаан Абуд.



Говоря о начале конфликта в Сирии Абуд рассказал:



"В начале 2011 го года люди вышли на улицы митинговать, требовали свобод, танцевали на улицах.. Режим сотрудничал с Ираном, который ввел шиитские формирования убивать сирийцев, когда они начали требовать свобод и перестали поддерживать режим".



Россия, по его словам, подключилась к сирийским делам в 2013 году. Гассаан Абуд возлагает на Россию ответственность за гибель десятков тысяч гражданских, уничтожение городов и сел.



"Они убивали гражданских, уничтожили Алеппо, которому примерно 8000 лет. Они уничтожили город полностью с воздуха. Уничтожали дома. Они уничтожают Гута. Сейчас. Рядом с Дамаском. Они уничтожили сотни деревень в Сирии не за что. Убили множество гражданских. Они в ответе за смерть десятков тысяч гражданских. Путин даже прямо сказал по телевидению, что они протестировали все свои вооружения в Сирии. Это слишком.. Тестировать оружие на гражданском населении. Он сделал из Сирии полигон для тестирования своего вооружения", - отмели Абуд.



По его словам, в отличие от России, американцы никогда не используют оружие против мирного населения.



"Да, конечно, все поддерживают разные группы. США поддерживают курдов, но их военно-воздушные силы не уничтожают города в Сирии. Вообще, сирийское население разочаровано в американцах. потому что они не поддержали нас когда мы требовали свобод и демократию. Но американцы не несут ответственности за кровь сирийского народа. Кто в ответе мы знаем: режим Асада и иран с их шиитскими формированиями и российская авиация", - заявляет основатель единственного в Сирии оппозиционного телеканала.



Гассаан Абуд не согласен с заявлениями некоторых людей, что Путин и Россия спасли Сирию. Он утверждает, что Россия разделяет ответственность за кровь сирийцев вместе с режимом Асада.



"Вы можете найти людей и в Грузии, которые скажут спасибо за Иосифа Сталина. Это правда? Вы всегда можете найти таких людей.. Им дают деньги.. Нет, он [Путин] уничтожил Сирию. Если он спас Сирию, почему 7 городов полностью [уничтожены]... почему 2 миллиона человек убиты в Сирии, как он ее спас, если около 6 миллионов беженцев из Сирии? Как может быть что у нас 6 миллионов перемещенных лиц внутри Сирии? Он спас Сирию и вот что мы имеем. А если бы не спас, тогда что было бы? Вообще сирийцев бы не было? Это как раз то что я хотел сказать. К сожалению.. Мы никогда не думали, что Россия смотрит на Сирию как на врага и разделит ответственность за кровь сирийцев с режимом".



Гассаан Абуд заявил в интервью, что оппозиция в Сирии просит свободы и требует демократию.



"Мы имеем право встать и заявить что мы хотим свободы, мы хотим быть частью цивилизованного мира. Но мы видим что российская армия и Путин поддерживает Башара Асада. Они создали несколько военных зон в Тартусе И Латакии", - подчеркивает Абуд.



Ниже приводим полностью запись передачи по конфликту в Сирии. В нем можно ознакомиться с интервью Гассаана Абуда, представителя Государственного департамента США, а также побывать на авианосце 5-го флота ВМС США "Теодор Рузвельт", который несет дежурство у берегов Сирии.







Конфликт, который начался с мирных демонстраций сирийского народа против Башара Асада в мгновения превратился в войну всех против всех. Мечты о демократии и достоинстве против диктатуры. К нежеланию Асада дать своему народу элементарные права и свободы, добавилась неспособность сирийских властей защитить свой народ от бандитов и террористов. И понеслась по Сирии черная волна террора и хаоса. Под угрозой оказалась не только Сирия, под угрозой оказался Ближний Восток и весь мир.Грузинский телеканал STV (Starvision) для передачи «Пограничная ZONA» взял эксклюзивное интервью у основателя единственного оппозиционного ТВ в Сирии Orient News TV Гассаана Абуда, который рассказал о сирийском конфликте и роли США и России в нем.По словам Гассаана Абуда, телеканал Orient News TV был запущен 2 года назад, но стал оппозиционным, когда увидели, как убивает власть мирных жителей страны."Мы запустились и 2 года все было нормально. Но как только мы стали оппозиционными к режиму Асада.. после того как мы увидели что он убивает простых людей, митингующих, которые танцевали на улицах.. они хотели свободы, хотели демократии.. После этого мы выбрали поддержать людей, а не режим. поддержать сирийский народ", - отмечает в интервью Гассаан Абуд.Говоря о начале конфликта в Сирии Абуд рассказал:"В начале 2011 го года люди вышли на улицы митинговать, требовали свобод, танцевали на улицах.. Режим сотрудничал с Ираном, который ввел шиитские формирования убивать сирийцев, когда они начали требовать свобод и перестали поддерживать режим".Россия, по его словам, подключилась к сирийским делам в 2013 году. Гассаан Абуд возлагает на Россию ответственность за гибель десятков тысяч гражданских, уничтожение городов и сел."Они убивали гражданских, уничтожили Алеппо, которому примерно 8000 лет. Они уничтожили город полностью с воздуха. Уничтожали дома. Они уничтожают Гута. Сейчас. Рядом с Дамаском. Они уничтожили сотни деревень в Сирии не за что. Убили множество гражданских. Они в ответе за смерть десятков тысяч гражданских. Путин даже прямо сказал по телевидению, что они протестировали все свои вооружения в Сирии. Это слишком.. Тестировать оружие на гражданском населении. Он сделал из Сирии полигон для тестирования своего вооружения", - отмели Абуд.По его словам, в отличие от России, американцы никогда не используют оружие против мирного населения."Да, конечно, все поддерживают разные группы. США поддерживают курдов, но их военно-воздушные силы не уничтожают города в Сирии. Вообще, сирийское население разочаровано в американцах. потому что они не поддержали нас когда мы требовали свобод и демократию. Но американцы не несут ответственности за кровь сирийского народа. Кто в ответе мы знаем: режим Асада и иран с их шиитскими формированиями и российская авиация", - заявляет основатель единственного в Сирии оппозиционного телеканала.Гассаан Абуд не согласен с заявлениями некоторых людей, что Путин и Россия спасли Сирию. Он утверждает, что Россия разделяет ответственность за кровь сирийцев вместе с режимом Асада."Вы можете найти людей и в Грузии, которые скажут спасибо за Иосифа Сталина. Это правда? Вы всегда можете найти таких людей.. Им дают деньги.. Нет, он [Путин] уничтожил Сирию. Если он спас Сирию, почему 7 городов полностью [уничтожены]... почему 2 миллиона человек убиты в Сирии, как он ее спас, если около 6 миллионов беженцев из Сирии? Как может быть что у нас 6 миллионов перемещенных лиц внутри Сирии? Он спас Сирию и вот что мы имеем. А если бы не спас, тогда что было бы? Вообще сирийцев бы не было? Это как раз то что я хотел сказать. К сожалению.. Мы никогда не думали, что Россия смотрит на Сирию как на врага и разделит ответственность за кровь сирийцев с режимом".Гассаан Абуд заявил в интервью, что оппозиция в Сирии просит свободы и требует демократию."Мы имеем право встать и заявить что мы хотим свободы, мы хотим быть частью цивилизованного мира. Но мы видим что российская армия и Путин поддерживает Башара Асада. Они создали несколько военных зон в Тартусе И Латакии", - подчеркивает Абуд.Ниже приводим полностью запись передачи по конфликту в Сирии. В нем можно ознакомиться с интервью Гассаана Абуда, представителя Государственного департамента США, а также побывать на авианосце 5-го флота ВМС США "Теодор Рузвельт", который несет дежурство у берегов Сирии.











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