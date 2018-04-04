Квирикашвили представил новую мирную инициативу правительства Грузии

04.04.2018 11:44 На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к успешному будущему».



Как отметил премьер, это очень важная инициатива, которая в первую очередь, является безальтернативным шагом на пути к мирному и стабильному развитию страны.



«Это новая мирная инициатива — «Шаг к успешному будущему». Правительство Грузии, в рамках политики примирения и вовлеченности, делает конкретные шаги, которые служат цели улучшения социально – экономического и гуманитарного положения населения живущего в Цхинвальском регионе и Абхазии, а также поощрения отношений основанных на общих интересах, контактах, сообщениях и за т.н разделительной линией.



Это еще одно открытое заявление о том, что курс мирной политики, который взяло наше правительство, определенно будет продолжаться, и несмотря на множество вызовов, наш непоколебимый курс, будет по-прежнему последовательно продолжен. Это тот шаг, который мы противопоставляем вызовам, и, конечно, этот шаг направлен на восстановление доверия и активизацию процесса примирения », — сказал премьер-министр.



По его словам, пакет законодательных поправок для мирных инициатив, в разработке которых вместе с правительством участвовало и парламентского большинство, подразумевает три основные направления.



«Первое – расширение торговли за т.н разделительными линиями и упрощение с целью создания новых возможностей; в рамках инициативы будет возможно поощрение и поддержка общих и индивидуальных бизнес инициатив связанных с торговлей, которые будут осуществляться за административными разделительными линиями.



Второе, это создание возможностей для получения дополнительного качественного образования и упрощение его доступности на всех уровнях, как внутри страны, так и за рубежом; для нас важна молодеж, их образование и благополучие с обеих сторон разделительной линии. Это то поколение, которое должно жить в объединенной Грузии и принимать участие в процессе её строительства», — заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, третье направление – это создание механизмов, с помощью которых упрощается доступность к благам и полезным вещам, которые были достигнуты и получены в результате развития страны, в том числе и на пути евроинтеграциии – это безвизовое сообщение с ЕС, право свободной торговли и т.д















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