СГБ обещает использовать все рычаги для привлечения к правосудию лиц, виновных в смерти Татунашвили

04.04.2018 15:37 Служба государственной безопасности использует все имеющиеся рычаги, чтобы была установлена истина, и все лица, связанные с лишением жизни Арчила Татунашвили, предстали перед правосудием - об этом сказано в ежегодном отчете Службы государственной безопасности Грузии, представленном парламенту.



По заявлению СГБ, факт, происшедший 22 февраля текущего года в оккупированном Россией Цхинвальском регионе, за которым последовали смерть Арчила Татунашвили, и незаконное задержание двух граждан нашей страны, еще раз выявил тяжелое положение, созданное на оккупированных территориях.



"Служба государственной безопасности использует все имеющиеся у нее рычаги, чтобы установить истину, и все лица, связанные со смертью Арчила Татунашвили предстали перед правосудием"- сказано в отчете СГБ.



В той же главе, где говорится об оккупированных территориях, СГБ указывает, что мобилизованный на оккупированных территориях российский военный контингент в большом количестве, растущая милитаризация оккупированных регионов, и интенсивные военные учения представляют угрозу того масштаба, который вредит безопасности не только Грузии, но и всего региона Южного Кавказа.



"В 2017 году подразделения 7-го и 4-го военных баз Южного военного округа России, незаконно дислоцированных на оккупированных территориях, провели более чем 100 разного рода военных тренировок. Оккупационные силы и представители де-факто властей откровенно осуществляют целенаправленную дискриминацию проживающего на оккупированных территориях этнически грузинского населения, что выражается в ограничении свободного передвижения, и доступности образования на родном языке, задержаниях по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы, и принуждении платить повышенные т.н. штрафы, возложенные за их освобождение"- говорится в отчете.

















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