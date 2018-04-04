Цихелашвили: Новая инициатива касается упрощения доступа производимой в Абхазии и Цхинвальском регионе продукции к внутренним грузинским и внешним рынкам

04.04.2018 17:16 Торговля и общий экономический интерес – одна из дорог к миру, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, комментируя новую мирную инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили.



«Торговля и общие экономические интересы являются одним из путей мира. Вы знаете, что, несмотря на множество препятствий, торговля все еще проходит вдоль разделительных линии. Следует подчеркнуть, что эта инициатива не предусматривает создание дополнительных регуляций и установление рамок.



Это касается новых возможностей, это, в том числе, предусматривает новые возможности для упрощения доступа производимой в Абхазии и Цхинвальском регионе продукции к внутренним грузинским рынкам, в том числе и с использованием торговых сетей и экспортных возможностей Грузии, на внешних рынках.



Мы неоднократно заявляли, что мы будем делиться благами с обоими регионами в сотрудничестве с международными партнерами, включая обмен свободной торговлей.



Эта инициатива подразумевает торговлю в обоих направлениях вдоль разделительных линий, и есть много механизмов для поощрения этого процесса, включая финансирование индивидуальных или совместных проектов», — заявила Кетеван Цихелашвили.



На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».















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