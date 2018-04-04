ЕС приветствует новую мирную инициативу правительства Грузии

04.04.2018 18:23 Озвученные сегодня правительством Грузии инициативы могут принести пользу жителям по обе стороны разделительных линий через содействие торговле, образованию и мобильности, — об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС Федерики Могерини в связи мирной инициативой грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему».



Федерика Могерини заявляет, что поддерживает инициативы грузинского правительства, целью которых является наведение мостов и преодоление гуманитарных вызовов на разделительных линиях.



«Эти предложения полностью укладываются в политику Грузии по вовлечению Абхазии и Цхинвальского региона, в рамках которой Евросоюз по сей день осуществляет несколько проектов..



ЕС ещё раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в границах, признанных международным сообществом, и продолжает прилагать энергичные усилия для разрешения конфликта, а также политику непризнания и вовлечения в Грузии, используя все имеющиеся в распоряжении инструменты в рамках всеобъемлющего подхода », — сказано в заявлении секретариата Федерики Могерини.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на заседании правительства представил новую мирную инициативу — «Шаг к лучшему будущему», которая предусматривает три направления. Первое направление — расширение и упрощение торговли через административные разделительные линии и содействие новым возможностям; второе — создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и расширение доступа ко всем образовательным уровням как внутри страны, так и за рубежом; третье направление — создание механизма, который облегчит доступ к благам, полученным, в том числе на пути европейской интеграции, — безвизовый режим и свободная торговля.















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